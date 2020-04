[유통핫피플]글로벌 인재 위해서라면…GS홈쇼핑의 화끈한 '인사혁신'

[아시아경제 차민영 기자] 동남아 주재 A기업에 근무하던 IT 전문직 이승현(가명)씨. 그는 연초 한국의 GS홈쇼핑 GS홈쇼핑 028150 | 코스닥 증권정보 현재가 116,400 전일대비 3,500 등락률 +3.10% 거래량 10,737 전일가 112,900 2020.04.17 10:41 장중(20분지연) close 경력채용에 지원해 운 좋게 면접 기회를 얻었다. 하지만 짧은 면접 기회를 위해 비행기를 타고 한국까지 오는 일은 현직자로서 결코 쉽지 않은 일이었다. 곤란해진 이씨에게 회사는 역으로 화상 면접을 제안했다. 이씨는 그렇게 지난 2월 GS홈쇼핑 GS홈쇼핑 028150 | 코스닥 증권정보 현재가 116,400 전일대비 3,500 등락률 +3.10% 거래량 10,737 전일가 112,900 2020.04.17 10:41 장중(20분지연) close 의 일원이 됐다.

