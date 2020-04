면세점 울리는 '임대료 정책'…팔짱 낀 공항공사

◆50억원 VS 0원= 롯데면세점은 그동안 경쟁 면세점과 임대료 산정 방식이 달라도 계약대로 임대료를 냈다. '자릿세'를 감당할 수 있는 수준의 매출이 뒷받침해줬기 때문이다. 김포공항의 국제선 여객 수는 지난해 400만명을 넘어섰다.

김포·김해공항 면세점 월 임대료 극과극 롯데는 50억 vs 신라는 0원 2018년 기준 산정방식 달라 고정임대료 적용 롯데, 매출 없어도 월 50억 매출연동식인 신라는 0원 형평성 어긋난 산정방식 면세업계 변경요구 목소리 인천공항 입찰참여도 포기