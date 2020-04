[굿모닝 증시]“중국 수요 회복 긍정적이나 미국 소비도 정상화돼야”

◆ 강봉주 메리츠증권 연구원 =업종별로는 건강관리를 제외하고 대부분의 업종이 가파른 이익 전망치 하향이 진행 중이다. 정유, 화학, 조선을 중심으로 경기민감 업종의 하향 폭이 두드러지며, 소프트웨어, IT하드웨어를 중심으로 IT 업종의 하향 폭이 상대적으로 작은 상황이다.

최근 중국의 수요 회복 데이터로 경기 민감주가 반등했지만 계절성 반복에 대한 불확실성과 선진국의 수요 회복 지연 가능성 등을 고려했을 때 추격 매수보다는 업종별 선별적 대응 전략이 필요하다. IT 기업들의 실적 가이던스와 컨센서스 변화 확인이 여전히 중요한 시점이다.