1분기 PC 출하량 12.3% 감소…7년 만에 하락폭 최대

미카고 키타가와 선임 연구원은 “이번 분기의 공급업체별 출하량 결과는 특히 중소기업에서 PC 지출을 긴축하게 만드는 경제적 불확실성의 증가를 반영하고 있다"며 "윈도우10 업그레이드 주기 종료와 함께 기업들이 IT 예산을 PC에서 전략적 비즈니스 연속성 계획에 사용하는 방향으로 전환시키고 있다"고 설명했다.

