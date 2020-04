[아시아경제 이종길 기자]국립민속박물관은 무형문화유산 학술지 ‘국제저널 무형유산(International Journal of Intangible Heritage)’ 누리집을 개편해 한국어 서비스를 강화했다고 14일 전했다. 본래 영어로만 제공하던 게재 논문을 한국어로 번역해 공개하고, 논문 사진도 한국어로 검색되도록 했다. 회원 가입과 논문 투고도 한국어로 진행할 수 있게 했다. 무형유산 국제저널은 미래 세대에 전승해야 할 무형유산 이해를 증진하고자 2006년 창간됐다. 매년 120∼160쪽 분량 도서 한 권을 발행한다. 관계자는 “개편한 누리집에서 논문과 사진은 물론 영상도 확인할 수 있다”며 “장기적으로 세계 무형문화유산 소식을 알리는 플랫폼으로 만들겠다”고 했다.

