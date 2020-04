성윤모, 베트남 장관과 화상회의…'코로나19 대응' 협력 방안 논의

TASK(Technology Advice and Solutions from Korea)센터란 베트남 현지에서 기술지도, 인력양성, 시험인증 지원 등을 통해 한-베 소재부품분야 협력을 지원하는 거점기관을 말한다. ENT 규제는 외국기업이 베트남에서 소매점포를 열 때 자국소매업 보호를 위해 2호점부터 심사를 의무화하는 것을 뜻한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.