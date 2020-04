국립대구과학관, 집에서 체험할 수 있는 'On Air' 서비스

김주한 국립대구과학관장은 "코로나19로 인해 모든 국민이 어려움을 겪고 있는 상황에 사회적 거리두기 등 정부 방역지침에 과학관이 적극적으로 동참해 빨리 일상으로 복귀할 수 있기를 기원한다"며 "이번 과학관 ON AIR 서비스가 집에서 지내는 시민들에게 즐거움과 희망을 줄 수 있기 바란다"고 전했다.

과학관 ON AIR는 홈페이지를 통해 전시물 해설, 과학특강, 각종 과학체험교육 등 다양한 주제의 과학 콘텐츠를 집에서도 재미있고 유익하게 체험해 볼 수 있는 온라인 서비스이다.

[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 국립대구과학관이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 가정에 머무르고 있는 시민들을 위해 오는 17일부터 과학관 온라인 체험서비스 '과학관 ON AIR'를 제공한다고 13일 밝혔다.