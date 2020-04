국립극장, 창극 '심청가' 등 6개 공연 온라인 상영

지난 25일 첫 선을 보인 국립창극단 '패왕별희'는 4월8일까지 상영을 마쳤으며 후속작 다섯 편이 각각 일주일씩 온라인에 공개된다. 지난 3일 공개된 국립무용단 '묵향'을 비롯해, 국립창극단 '심청가', 국립국악관현악단 '격格, 한국의 멋', 국립무용단 '향연', 국립국악관현악단 '양방언과 국립국악관현악단-인투 더 라이트(Into The Light)' 등이 5월8일까지 차례로 상영된다.

