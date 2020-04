한경연 "올해 한국 경제성장률 -2.3%, IMF 이후 첫 마이너스"

한경연은 대내적으로는 코로나19 감염자 재확산, 주식·부동산 등 자산가격 급락, 기업실적 악화로 인한 대량실업 발생가능성이 그리고 대외적으로는 주요국의 예상을 웃도는 성장률 하락, 반도체단가 상승폭 제한, GVC(Global Value Chain) 약화 등이 성장의 하방위험으로 작용할 수 있다고 지적했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.