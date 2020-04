국립오페라단 공연 영상 제작 확대+신인 등용 위한 오디션

국립오페라단은 우선 3번의 오페라 하이라이트 콘서트를 진행한다. 한국인이 가장 사랑하는 이탈리아 오페라 속 아리아와 중창, 합창곡들을 골고루 들을 수 있는 '오페라 하이라이트 콘서트-이탈리아 I, II(4월27~28일, 수원 SK아트리움/7월2~3일 남한산성아트홀), 프랑스와 독일 작품들을 엮은 '오페라 vs 오페레타 하이라이트 콘서트-프랑스&독일(6월1~2일, 마포아트센터)를 진행할 예정이다. 이 공연들은 무관중으로 진행하되 제작된 영상을 국립오페라단 유튜브 채널을 통해 공개하고 일부 공연은 네이버 생중계를 통해 방송한다.

