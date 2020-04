LF몰, 챔피온 공식 론칭 기념 이벤트 진행

한편, 지난해 LF는 챔피온의 국내 시장에 대한 수입 및 유통 계약을 체결하고, 2020년 봄 시즌부터 본격적인 브랜드 전개에 나섰다. 챔피온은 디자인 및 제조 국가에 따라 US, ASIA, EU라인으로 나눠져 있으며, LF는 국내 최초로 전세계 3개 라인을 모두 수입하는 공식수입처가 됐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.