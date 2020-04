KB금융, WM복합점포 확대 지속…종합자산관리서비스 편의성 강화

KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 32,950 전일대비 100 등락률 +0.30% 거래량 1,947,056 전일가 32,850 2020.04.07 14:14 장중(20분지연) close 그룹의 종합자산관리서비스 역량은 글로벌 시장에서도 인정받고 있다. 지난 3월 세계적인 금융ㆍ경제 전문지 '글로벌 파이낸스(Global Finance)'의 'Best Private Bank Awards'에서 KB국민은행이 4년 연속 대한민국 최고 PB은행상을 수상하며, 고객들에게 최적의 상품 및 고객 중심의 서비스를 지속적으로 제공하고 있는 역량을 인정 받았다.

KB금융그룹의 복합점포 확대는 '세상을 바꾸는 금융'이라는 그룹 미션을 바탕으로 평소 윤종규 회장이 강조하는 'One Firm, One KB' 및 고객 편의성 제고를 위해 추진 되고 있으며, 이를 통해 고객의 니즈를 더 정확하게 파악하여 고객에게 적합한 맞춤형 상품과 서비스를 제공하고 있다.