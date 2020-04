희림, 카타르 루사일 플라자 타워 설계 낙찰 통지 받아… 228억 규모

[아시아경제 이춘희 기자] 희림 희림 037440 | 코스닥 증권정보 현재가 3,620 전일대비 10 등락률 +0.28% 거래량 4,182 전일가 3,610 2020.04.07 09:28 장중(20분지연) close 종합건축사무소는 현대건설로부터 1870만달러(한화 약 228억원) 규모의 '카타르 루사일 플라자 타워 3·4구획(Qatar Lusail Plaza Tower Plot 3&4)'의 설계용역에 대한 낙찰통지서(LOA, Letter of Award)를 받았다고 7일밝혔다.

