WHO 사무총장 "文대통령 아시아 대표로 세계보건총회 기조발언" (종합)

테드로스 사무총장은 "20개국 정상과 통화를 하셨다니, 대통령의 리더십에 대단히 감사드린다"면서 "중요한 일을 하신 것"이라고 평가했다. 특히 테드로스 사무총장은 "국제사회에서 존경을 받고 있는 대통령의 목소리를 제 비서실장 이하 WHO 동료들도 듣고 있다"고 강조했다.

강민석 청와대 대변인은 "WHO는 코로나 19와 관련한 국제사회의 신속한 조정과 지원을 위한 전략적 대비대응계획을 지난 2월5일 발표했다. 지난 1일 기준으로 총 6억7700만 달러를 유치한 상태"라고 설명했다. 문 대통령은 "우리 정부는 WHO 뿐만 아니라 유엔 주도 코로나19 대응 프로그램 등에도 기여할 계획"이라고 말했다.

문 대통령은 "우리 정부는 일관되게 개방성, 투명성, 민주성의 3대 원칙에 따라 대응하고 있고, WHO 권고에 따라 인적·물적 이동의 불필요한 제한을 최소화하고 있다"며 "사무총장을 비롯해 WHO 차원에서 우리의 방역 역량과 공중보건 조치를 높이 평가해 주시고 신뢰해 주시는 것에 감사드린다"고 말했다.

테드로스 WHO 사무총장은 6일 문 대통령과의 전화 통화에서 이러한 내용을 요청했다. 테드로스 사무총장은 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19)' 문제와 관련한 한국의 대응을 높이 평가하면서 특별한 제안을 전했다. 이날 전화통화는 테드로스 사무총장의 요청으로 오후 4시부터 25분간 이어졌다.

WHO 사무총장, 문재인 대통령에게 요청…"세계 정상들에게 한국의 포괄적 접근방식 공유"