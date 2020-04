[영남권 民心은]"최지은 새바람도 괜찮지예" vs "이번에도 부지런한 김도읍"

◆"경제전문가, 해외 네트워크가 지역발전에 도움" vs "검증된 일꾼, 태생적으로 지역민들과 교감"=최 후보는 '노무현의 정신'을 이어 험지에서 새 바람을 일으키겠다고 강조했다. 그는 "노무현의 정신은 합리적인 경제정책에 있다. 이념을 떠나 실리적인 정책, 균형발전을 가장 강하게 얘기하신 분"이라며 "서부산을 발전시켜서 부울경 메가시티의 중심이 되겠다. 저의 경험, 해외 네트워크가 지역발전에도 도움이 될 것"이라고 말했다.

◆"알차게 살았다" 최지은에 관심 vs "진국" 절대적 지지받는 김도읍=현역 의원으로서 8년 간 지역기반을 닦아온 김 후보는 지역 토박이들의 절대적 지지를 받고 있었다. 명지시장에서 30년 간 횟집장사를 한 조모씨는 "아침에 비행기타고 서울 갔다가 다시 저녁 비행기타고 부산에 내려올 정도로 부지런하다. 주민들의 이야기도 잘 들어준다"며 "이번에도 당연히 김도읍"이라고 치켜세웠다. 택시기사 박홍은(60)씨도 "진국이다. 장관 앞에서나 고개들지, 주민들한테는 머리 숙이고 참 겸손하다"며 "(최 후보는) 계란으로 바위치기"라고 잘라 말했다.