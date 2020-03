[종합]"유시민 비위 사실 말해라" 채널A-검찰 '검언유착' 의혹 파문

B 기자는 윤석열 검찰총장 최측근으로 알려진 모 검사장과의 통화 내용도 C 씨에게 전달했다. B 기자는 C씨에게 이 검사장과 나눈 대화 녹취록을 불러줬으며, 여기에는 이 전 대표가 검찰 수사에 협조할 경우 가족에 대한 수사를 막을 수 있다는 취지의 대화가 담겼다.

이 전 대표는 지인 C 씨를 대리인으로 내세워 B기자를 만나게 했다. B자는 C씨와 만나 이 전 대표의 가족과 재산 추징 등을 언급하며 '유시민 이사장 비위를 털어놓지 않으면 가혹한 수사를 받을 것'이라는 메시지를 전했다.