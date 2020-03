잇단 학원 개원에 "괜찮아" vs "아직 위험" 갑론을박

대표적인 학원가 강남·서초구 학원·교습소 83.1% '수업중' 학생들 "더 이상 휴원 안돼" vs "감염 위험성 여전히 높아" 정부 "'사회적 거리두기' 동참을"…전문가 "개인간 접촉 줄여야"

