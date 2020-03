'전격 취소' 더플레이어스 "제5의 메이저라 더욱 아쉽네"

보석회사 티파니 디자이너들을 동원해 새 트로피까지 만들었다. 조셉 C. 데이 주니어 트로피(1974~1978년)와 크리스탈 트로피(1979~2006년), 리모델링된 크리스탈 트로피(2007~2018년)에 이어 네번째다. 지름 17.78cm에 높이 43cm, 무게는 3.5kg이다. 중앙의 동상은 PGA투어 로고 속 골퍼 스윙을 모티브로 삼아 스털링 실버와 24K 금 도금으로 제작했다. 바닥은 승부처 17번홀 아일랜드 그린에서 영감을 받은 워터해저드 이미지다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.