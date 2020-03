CU, 봄 시즌 한정 '루비 초콜릿 라떼' 출시

앞서 CU는 2018년 ‘GET 라떼 바닐라 시럽'을 선보였으며, 콜릿 브랜드인 ‘허쉬'와 손잡고 스틱형 커피 파우더 'GET 허쉬 마시멜로 라떼 파우더'를 출시한 바 있다.

CU의 GET 루비 초콜릿 라떼는 전국 점포에서 잔당 2000원에 만나볼 수 있다. 파우더만 별도로 구입해 홈카페를 즐길 수도 있다.

GET 루비 초콜릿 라떼 파우더는 스틱 형태의 패키지 안에 루비 초콜릿 분말과 국산 농축유 분말 등을 섞은 커피믹스다. 루비 초콜릿 특유의 상큼한 맛은 물론 초콜릿의 달콤함, 라떼의 부드러움을 조화롭게 느낄 수 있다.

GET 루비 초콜릿 라떼는 신선한 원두를 즉석에서 갈아 내리는 'GET 커피'에 핑크빛 루비 초콜릿 라떼 파우더를 넣으면 간단하게 완성된다.

[아시아경제 이승진 기자] CU가 벚꽃에서 모티브를 얻은 봄 시즌 한정 상품 'GET 루비 초콜릿 라떼'를 출시했다고 13일 밝혔다.