[명품컬렉션] 젝시오 일레븐과 엑스 "압도적인 비거리"

던롭스포츠코리아가 2020년 야심차게 선보인 젝시오 일레븐(XXIO ELEVEN)과 엑스(X)다. 일레븐은 젝시오의 11번째 모델이다. 좀 더 쉬운 골프에 대한 니즈를 반영하기 위해 선택의 폭을 넓힌 것이 특징이다. '웨이트 플러스(WEIGHT PLUS)' 테크놀로지가 평소 스윙으로 이상적인 탑의 형태의 파워 포지션(POWER POSITION)을 구현하고, 클럽의 적절한 무게 배분으로 헤드 스피드 상승을 이끈다.

