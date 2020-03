北 "외국인 221명 코로나 격리해제" 방역총력전 계속

마이클 라이언 WHO 긴급대응팀장은 5일(현지시간) 이날 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 언론브리핑에서 "북한은 코로나19 발병 지역과 인접해 위험한 상황"이라면서도 "WHO에는 아직 (확진) 사례에 대한 어떠한 보고도 아직 없다"고 말했다.

WHO "북한내 코로나 확진자 보고 아직 없어"