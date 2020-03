다닥다닥 오밀조밀…코인노래방·PC방, 코로나19 확산 우려

또 다른 직장인 C 씨는 "PC방에서 마스크를 착용하고 있다면 모를까, 대부분 마스크를 착용하고 있지 않다"면서 "자칫 PC방이나 코노 노래방이 코로나 확산의 매개체 역할을 할까 걱정된다"고 덧붙였다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.