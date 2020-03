'창립 41주년' 양동영 동아오츠카 대표 "주력제품 브랜드 가치 강화하자"

양 대표는 기념사에서 “지난 41년 동안 동아오츠카를 지속 발전하게 해준 고객과 임직원, 협력업체 여러분께 감사하다”고 인사를 전했다. 이어 그는 “연초에 밝힌 경영 슬로건인 ‘Do Together 2020’을 바탕으로 포카리스웨트를 비롯해 주력제품의 브랜드 가치를 강화하자”고 주문했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.