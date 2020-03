BTS '빌보드 200' 4연속 1위…그룹으로는 비틀스 이후 처음(종합)

한편 빌보드는 오는 3일(현지시간) 공식 홈페이지에 방탄소년단이 1위에 오른 빌보드200 최신 차트를 비롯해, 메인 싱글 차트 '핫 100'등을 발표할 예정이다. 앞서 '맵 오브 더 솔 : 페르소나' 앨범 타이틀곡 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)가 '핫 100'에서 8위를 차지한 바 있다.

그룹 방탄소년단의 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7' 앨범 자켓/사진=빅히트엔터테인먼트 제공

[아시아경제 강주희 인턴기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 새 앨범 '맵 오브 더 솔 : 7'(Map of the Soul: 7)이 미국 빌보드에서 네 번째 1위에 등극했다.