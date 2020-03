강경화 장관, 캐나다 외교장관과 통화…"과도한 조치 자제·협조" 당부

캐나다 외교부는 자국민에 대한 해외여행 권고(Travel Advice and Advisories) 4단계 중 한국에 대해 2단계(주의강화)를, 대구?청도 지역에 한해 3단계(불필요한 여행자제)를 공지했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.