[Foreign Book] 트럼프가 클린턴을 꺾은 건 美정치의 양극화 때문

하지만 미국 정치비평가 에즈라 클라인은 지난달 28일(현지시간) 발간한 저서 '우리가 양극화한 이유(Why We're Polarized)'에서 미국의 정치 체계는 망가지지 않았다고 주장한다. 되레 미국의 정치 체계는 애초 의도한 대로 정확히 작동 중이라고 주장한다. 다시 말해 양극화는 미국 정치 체계가 노린 결과물이라는 것이다.

에즈라 클라인 '우리가 양극화한 이유(Why We're Polarized)'