서울돈화문국악당 운당여관 음악회 내달 19~29일 개최

입과손스튜디오는 대표적인 판소리 시리즈 '판소리동화시리즈-안데르센'와 '완창판소리프로젝트2-강산제 수궁가' 중 일부를 눈대목으로 공연한다. 이어 소리꾼 장서윤의 '사적인 콘서트-사심가', 국가무형문화재 제30호 가곡 전수자 장명서의 'MESSAGE 2', 창작국악그룹 불세출의 '불세출', 국악앙상블 음악그룹 나무의 'Song of Willow' 공연과 같은 창작 국악곡부터 25현가야금 연주자 서정민의 '25현가야금 콘서트-서정민 음악 접근하기', 코리안 집시 상자루의 '_타령', 거문고 연주자 황진아의 'The Middle'의 국악 연주를 통해 2주간 '현대판 운당여관'을 만날 수 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.