홈클리닝 플랫폼 '청소연구소', 청소 매니저 2만명 돌파

청소연구소는 기존 가사 도우미 중개 서비스를 IT 플랫폼으로 옮겨와 고객과 청소 매니저가 모바일 애플리케이션(이하 앱)을 통해 검색, 예약, 관리 등을 편리하게 이용할 수 있는 서비스이다. 서울, 인천, 일산, 김포, 남양주, 하남, 용인, 수원, 성남, 의정부, 과천 등 수도권 주요 지역에서 서비스 중인 청소연구소는 매월 평균 15%씩 활동하는 청소 매니저 수가 증가하고 있다. 등록된 전체 2만 명의 매니저 중 92%가 한국인으로 구성돼 있으며 나머지 8%는 신원이 확실하고 경험 있는 중국 동포로 구성돼 있다.

