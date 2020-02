"꽃 같은 내 딸아 너무 보고 싶구나" 인천 여중생 성폭력 사건, 그 이후 [단독 인터뷰]

B 군은 2016년 9월 D양을 강제추행한 혐의로 기소됐다. C 군은 페이스북에 여자친구였던 D양을 성적으로 비하하는 글을 올려 명예를 훼손한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

C 군을 제외한 A 군과 B 군은 재판 내내 범행을 부인했다. 그러나 재판부는 △신빙성이 없는 점, △이들이 범행과 관련해 주고받은 휴대전화 메시지, △목격자 진술 등을 근거로 이들 주장을 받아들이지 않았다.