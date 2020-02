[김희윤의 책섶] 판을 뒤집은 교란자들의 비밀

홍콩철도유한 공사(MTR)는 홍콩의 지하철·버스 노선을 운영하는 공기업이다. 하지만 연간 수익의 절반 정도가 부동산 사업에서 비롯된다. MTR는 1979년 첫 노선 개설 이래 지하철역 개발 단계에서부터 주변 토지를 매입해 부동산 개발업자들과 협상했다.역 주변 개발권을 주고 현물자산을 확보한 MTR의 시스템은 ‘철도+자산(Rail Plus Property)’ 모델로 자리 잡았다. MTR는 지금까지 약 39조원의 수익을 기록하며 ‘ 부동산 개발의 천재’라는 별칭까지 얻었다.

