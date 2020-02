위메이드, 지난해 매출 1136억 영업손실 69억원

또 신작 모바일게임 '미르4','미르M','미르W'를 개발 중이고, 한국 서비스와 중국 시장에 탄력적으로 대응하기 위한 여러 방안을 준비중이다. 신사업에서도 자회사 위메이드트리의 블록체인 게임 플랫폼 '위믹스(WEMIX)' 런칭을 시작으로 '크립토네이도 for WEMIX','전기 H5 for WEMIX'등 블록체인 게임의 출시를 준비하고 있다.

