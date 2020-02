"밤새 술마실 준비가 됐다"…화제가 된 봉준호의 영어 한 마디

[아시아경제 나주석 기자] "오늘 밤 술 마실 준비가 됐다.(I'm ready to drink tonight)"

9일(현지시간) 미국 언론들은 봉준호 감독이 아카데미 국제영화상을 수상한 뒤 한 이 수상 소감이 인기를 끌고 있다고 전했다.

[이미지출처=EPA연합뉴스]

봉 감독은 국제영화상 수상 소감으로 "이 부문 이름이 올해부터 바뀌었다"면서 "외국어영화상에서 국제영화상으로 이름이 바뀐 뒤 첫 번째 상을 받게 돼서 더더욱 의미가 깊다"는 소감을 한국어로 밝혔다. 이어 출연 배우와 스태프 이름을 일일이 언급한 뒤 박수를 부탁했다.

이어 수상소감 끝 무렵에 "난 오늘 밤 술 마실 준비가 됐다. 내일 아침까지(I am ready to drink tonight, until next morning)"고 영어로 말했다.

뉴스위크는 이와 관련해서 한 트위터를 인용해 "'난 오늘 밤 술 마실 준비가 됐다. 내일 아침까지'는 봉 감독이 알고 있는 유일한 영어였지만, 그에게 필요한 전부이기도 했다"고 전하기도 했다.

봉 감독은 이날 수상식에서 국제 영화상은 물론 각본상과 감독상, 작품상을 석권했다.

이 잡지는 "기생충은 지난해 칸 영화제에서 만장일치로 황금종려상을 수상하기도 했다"고 소개하기도 했다.

이날 봉 감독의 연이은 쾌거와 관련해 미국 유력지들 역시 찬사를 전했다.

워싱턴포스트(WP)는 기생충이 외국어 영화로는 처음으로 최우수 작품상을 수상했다고 전했다. 이 신문은 한국 영화가 아카데미상 후보에 지명된 것이 이번이 처음이었다고 전했다.

뉴욕타임스(NYT)는 기생충의 작품상 수상과 관련해 "외국어 영화가 마침네 오스카상을 차지했다"면서 "할리우드가 드디어 백인 영화 제작자가 들려주는 백인들의 이야기에 대한 과도한 의존을 넘어설 수 있는 시작점에 섰다"고 의미를 부여했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr





<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>