[속보]'기생충' 아카데미 국제영화상·각본상 2관왕

속보[아시아경제 이종길 기자]봉준호 감독의 영화 ‘기생충’이 한국영화로는 처음으로 아카데미(오스카) 트로피를 두 개나 품었다. ‘기생충’은 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 돌비극장에서 열린 제92회 아카데미 시상식에서 ‘문신을 한 신부님(폴란드)’, ‘페인 앤 글로리(스페인)’, ‘레미레자블(프랑스)’, ‘허니랜드(북마케도니아)’를 제치고 국제영화상(Academy Award for Best International Feature Film)을 받았다. 미국 이외의 나라에서 만들어진 장편영화 가운데 최고 작품으로 선정됐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.