'정신교육' 이유로 후배들 보닛 위에 태워 주행한 20대 실형

또한 B 군과 C 군의 머리채를 잡아 흔들며 약 3회에 걸쳐 박치기를 하는 등 폭행한 혐의도 있다.

A 씨는 공범과 함께 지난 2018년 10월17일 오전 4시께 전남 한 저수지 앞 도로에서 후배 B 군과 C 군을 자신이 타고 있던 승용차 앞에 세워 놓은 뒤 가속 페달을 수차례 밟아 위협한 혐의를 받는다.