美 국무부, 신종코로나 대응 국가에 1억달러 지원

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 "WHO가 각 지역에 보호 장비를 보냈다"면서 "검사 키트와 마스크 등의 수요는 최대 100배, 가격은 최대 20배 올랐다"고 언급했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.