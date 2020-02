SK건설, 2년 연속 글로벌 금융상 'PFI 어워즈' 수상

글로벌 금융 전문지인 PFI가 개최하는 PFI 어워즈는 글로벌 산업계에서 가장 권위있는 행사 중 하나다. 지난해에는 SK건설과 대림산업 대림산업 000210 | 코스피 증권정보 현재가 83,800 전일대비 700 등락률 -0.83% 거래량 34,851 전일가 84,500 2020.02.07 11:28 장중(20분지연) close 이 컨소시엄을 꾸려 참여한 세계 최장 현수교 터키 차나칼레 프로젝트가 이 시상식에서 ‘올해의 터키 프로젝트(Turkish Deal of the Year)’에 선정되기도 했다.

SK건설은 지난 5일 영국 런던에서 열린 '2019 PFI(Project Finance International) 어워즈'에서 영국 실버타운 터널 프로젝트가 '올해의 유럽 교통 프로젝트(Europe Transport Deal of the Year)'에 선정됐다고 7일 밝혔다.