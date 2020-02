'코로나 여파' 삼성전자 中최대 오프라인 매장도 휴점

상하이에 있는 삼성 플래그십 스토어는 삼성전자가 지난해 10월 오픈한 중국내 첫번째 플래그십 매장이다. 중국내 삼성전자 단일 가전매장 중에서 가장 큰 규모다. 모바일 기기를 주력으로 하며 삼성전자의 다양한 스마트 IT 기기들을 체험할 수 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.