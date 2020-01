美軍 철수 요구하던 이라크, 다시 美와 손잡고 IS 격퇴전 나서기로

30일(현지시간) 이라크군은 그동안 중단됐던 미국과의 IS 대항 작전을 재개한다고 발표했다. 이라크군은 "(미국 등 동맹군과) 새로운 관계를 구축하기 전까지 남아 있는 시간을 활용하기 위해, IS를 격퇴하는 연합작전을 이어가기로 했다"고 발표했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.