[아시아경제 금보령 기자] LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,296,000 전일대비 43,000 등락률 +3.43% 거래량 131,157 전일가 1,253,000 2020.01.29 15:30 장마감 close 은 미국 법인(LG Household & Health Care America Inc.) 주식 2만7080주를 2024억5163만8373억원에 취득한다고 29일 공시했다.

