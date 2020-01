[아시아경제 이기민 기자] 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 132,500 전일대비 1,500 등락률 +1.15% 거래량 711,552 전일가 131,000 2020.01.29 15:30 장마감 close 는 29일 지난해 4분기 실적 발표 후 이어진 컨퍼런스콜에서 “미주 IT 플래그십 제품 수요 대응으로 작년 4분기 MLCC(적층세라커패시터) 출하량은 전분기 대비 한자릿수 중반 증가했다”며 "가동률도 직전 분기 75%수준에서 80% 수준으로 개선됐다"고 설명했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.