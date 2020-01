삼성디스플레이, QD 사업화팀 신설… 최주선 부사장 선임

23일 디스플레이 업계에 따르면 회사는 전날 조직개편과 보직인사를 단행하고 QD 개발을 담당하던 기존 'C 프로젝트'를 공식 조직인 'QD 사업화팀'으로 개편했다. QD 사업화팀장은 이번 개편에서 대형 디스플레이 사업부장을 맡게 된 삼성전자 반도체 미주총괄 최주선 부사장이 겸한다.

