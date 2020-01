현대차, '인류 위한 진보' 비전 담은 두번째 캠페인 영상 공개

현대차는 지난해 11월 차세대 브랜드 비전인 ‘인류를 위한 진보(Progress for Humanity)’를 소개하기 위한 브랜드 캠페인을 시작했다. 첫 브랜드 캠페인 영상에서는 ▲로보틱스 ▲라스트마일 모빌리티 ▲자율주행 ▲수소전기차를 주제로 한 이야기들을 담아 '인간 중심' 미래 모빌리티 개발 철학을 전한 바 있다.

