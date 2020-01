[광장] 아세안 단합 위해 지휘봉 잡은 베트남

다행히 지난 1월 15일 미-중 1단계 무역협정이 서명되어 두 강대국간 갈등은 일단 소강상태에 들어섰으나, 언제든 다시 격화될 가능성은 있다. 또한 남중국해 행동규범(Code of Conduct)을 놓고 중국과 아세안은 금년 2월부터 본격 협상인 2차 독회에 돌입하는데, 이 과정에서 아세안내 분열이 표면화될 가능성도 예단할 수 없다. 작년 6월 아세안 정상들이 인-태 지역 정세와 관련하여 채택한 ‘인도-태평양에 대한 관점(ASEAN Outlook on Indo-Pacific)’이 단지 구호가 아닌 실천적 행동계획임을 입증해야 하는 과제도 남아있다.

매년 알파벳순으로 의장국이 바뀌는 아세안의 실질적 업무는 1월 의장국 주최 아세안 외교장관 회동(Retreat)에서 시작된다. 금년에도 1월 16일부터 17일까지 의장국인 베트남 나짱에 외교장관들이 모였고, 그 직전 베트남은 의장국 수임을 공식 개시하면서 ‘아세안의 단결과 대응(Cohesive and Responsive ASEAN)’을 금년도 아세안의 주제로 공표했다.