외교부, 미국·러시아 등 주한 대사관과 'Arctic Club in Korea' 결성

권세중 대표는 "'Arctic Club in Korea'는 비록 비공식적으로 운영될 예정이지만, 한국 활동하는 북극권 대사들과 북극 협력 관련 정기적인 대화를 가짐으로써 기존의 공식 양자 북극협의회나 북극 국제포럼 개최 및 참석을 추진함에 있어 더욱 내실 있는 의제 설정과 협력 강화가 기대된다"고 말했다.

‘Arctic Club in Korea’는 우리 정부의 기존 양·다자 북극협력정책의 효과를 제고하기 위하여 국내에서 활동하는 북극권 7개 국가 대사들과 분기별로 모임을 갖고, 자유롭고 진솔한 협력방안을 논의하기 위해 외교부에서 제안한 비공식 교류의 장이다.

[아시아경제 임철영 기자] 외교부가 한-북극권 7개 국가 간 북극 관련 협력을 제고하기 위해 ‘Arctic Club in Korea’ 모임을 결성했다고 22일 밝혔다.