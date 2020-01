이중섭 절필작·천경자 '꽃을 든 여인' 케이옥션 경매 출품

정상화 '무제 87-7-A', acrylic on canvas, 130.3×97㎝(60), 1987 [사진= 케이옥션 제공]

이우환 '동풍 S.8508B', pigment suspended in glue, on canvas, 227.3×181.8㎝(150), 1985 [사진= 케이옥션 제공]

천경자 '꽃을 든 여인(A Woman with Flowers)', pigment on paper, 48×35㎝, 1982 [사진= 케이옥션 제공]

이중섭 '돌아오지 않는 강', oil on paper, 18.5×14.6㎝, 1956 [사진= 케이옥션 제공]

케이옥션이 오는 22일 오후 4시 서울 강남구 신사동 본사에서 올해 첫 경매를 개최한다. 172점, 약 100억원어치의 작품이 출품된다. 김환기의 뉴욕시대 작품 '메아리 I 24-Ⅲ-68 #4'와 'XII-69', 이우환의 '동풍 S.8508B'와 'Dialogue', 1월 경매 도록 표지를 장식한 정상화의 '무제 87-7-A', 박서보의 '묘법 No. 4-82' 등도 경매에 오른다.