블룸버그, 흑인 지지율 끌어올리기 총력전

과거 블룸버그 전 시장은 재직 당시 '불심검문(Stop and flisk)' 정책을 실시했다. 경찰이 합리적 의심이 들면 동의 없이 시민을 검문하고 연행하는 정책으로, 블룸버그는 이를 적극적으로 펼치며 범죄율을 낮추는데 기여한 바 있다. 1980~90년 연간 2000건에 달했던 뉴욕의 살인사건은 2000년대 이후 500건 이하로 줄었고, 2017년엔 290건으로 급감했다. 블룸버그 전 시장은 2002년부터 2013년까지 재직했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.