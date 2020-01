[신상 뜯어보기]샘플 쓰고 반해버렸어…‘잡티올케어 세럼’

다음날 바로 택배가 도착했다. 설레는 마음으로 택배 상자를 열어보니, 꽤 넉넉한 용량의 ‘브라이트닝 포어 세럼’ 15㎖ 샘플이 들어있었다. 먼저 세안 후 토너 다음 단계에서 ‘브라이트닝 포어 세럼’을 사용했다. 피부 탄력과 결점을 케어하는 한라봉 추출물과 트리플 비타민 B3, B5, C 유도체의 시너지를 지닌 이 제품은 잡티, 멜라닌 케어는 물론 모공 탄력 케어까지 도움을 준다고 한다. 궁극적으로 화사하고 맑은 피부를 지향하는 세럼인 것이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.