[공시+]필옵틱스, 이차전지 부문 물적분할 결정

필옵틱스는 본격적인 이차전지 공정 장비 수요 증가에 선제적으로 대응하기 위해 이차전지 사업 부문을 물적분할하기로 이사회에서 결의했다고 전일 공시했다. 물적분할을 통해 새로 설립되는 회사는 '주식회사 피비엠(PBM Co., Ltd.)'으로, 분할 기일은 오는 4월 1일이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.