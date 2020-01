한라홀딩스, 모빌리티 플랫폼 '비마이카'에 전략 투자

[아시아경제 우수연 기자]한라홀딩스가 국내 모빌리티 플랫폼 스타트업 비마이카에 전략적 투자를 단행했다고 16일 밝혔다. 이를 통해 한라홀딩스는 향후 MaaS(Mobility as a Service) 플랫폼 등 모빌리티 서비스 시장 확대에 선제적으로 대응한다는 계획이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.