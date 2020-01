남성 군인 성전환 수술…여군 복무 희망, 어떻게 생각하십니까

반면 또 다른 30대 초반 남성 직장인 C 씨는 "'성전환 군인'이라는 말 자체가 아직 생소할 수 있다"면서 "단순 군인으로 봤으면 어떨까 하는 것이 저의 생각이다"라며 "다만 여군들 입장에서 어떻게 생각할지 잘 모르겠다"고 덧붙였다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.